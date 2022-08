Los detalles de Spider-Man: Freshman Year confundieron a todos

En la San Diego Comic-Con 2022 hubo novedades sobre Spider-Man: Freshman Year, el nuevo proyecto animado que será canónico en el Universo Cinematográfico de Marvel y estará ambientado antes de los sucesos de Captain America: Civil War. Pero lo cierto es que las novedades trajeron mayor confusión.

En primer lugar sabemos que llegará a Disney + en 2024, pero los detalles de la serie dejaron a todos los asistentes con la boca abierta. Es que esta serie mostrará cómo el Peter Parker del UCM se convirtió en Spider-Man.

Sin embargo, al confirmar los personajes que veremos, todo entró en confusión. Es que la serie confirmó a Harry Osborn, que supuestamente no existe en este universo 616 de Marvel, según lo que se vio en Spider-Man: No Way Home.

Además, Norman Osborn será una especie de mentor de Peter Parker, lo que hace menos sentido aún.

También se confirmó la aparición de otros personajes como Nico Minoru de The Runaways, Lonnie Lincoln, Amadeus Cho, Pearl Pangan, Jean Foucault, Doctor Strange y Daredevil, con la voz de Charlie Cox. Los villanos confirmados son: Scorpion, Speed Demon, Rhino, Carmela Black y Doctor Octopus.

Además, Marvel confirmó que la serie tendrá una segunda temporada llamada Spider-Man: Sophomore Year.