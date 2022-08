Nuevo y espectacular trailer de Los Anillos de Poder

Amazon Prime Video tuvo su esperado panel en la San Diego Comic-Con y trajo grandes novedades, pero sin dudas hubo una que se robó todas las miradas. Es que la plataforma presentó el nuevo trailer completo de The Lords of the Rings: The Rings of Power.

La serie ambientada en el universo creado por J.R.R. Tolkien y sucede durante la Segunda Edad, miles de años antes de los sucesos vistos en The Hobbit y la trilogía original.

Según lo adelantado, The Rings of Power inicia en una época de relativa paz luego de la derrota de Morgoth, el maestro de Sauron. Está protagonizada por Robert Aramayo como Elrond, Morfydd Clark como Galadriel, Maxim Baldry como el marinero Isildur y Nazanin Boniadi como Bronwyn, entre otros. La serie se estrenará el 2 de septiembre.