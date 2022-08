Daredevil vuelve a Marvel con Charlie Cox y Vincent D'Onofrio

Uno de los más grandes anuncios de Marvel en la San Diego Comic-Con 2022 fue el regreso de uno de sus personajes más queridos. Daredevil tendrá una serie en Disney + y llegará el 2024.

Formará parte de la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel y traerá de regreso a Charlie Cox como Matt Murdock / Daredevil y a Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk / The Kingpin. Ambos fueron los protagonistas de la serie de Daredevil de Netflix y volvieron recientemente a Marvel: Cox apareció en Spider-Man: No Way Home y se confirmó que aparecerá en She-Hulk. Por su parte, ya vimos a D'Onofrio en la serie de Hawkeye.

Lo interesante es que, según el título, abarcará uno de los cómics más populares del personaje. Born Again es un arco argumental escrito por Frank Miller en 1986 y dibujado por David Mazzucchelli. La serie podría retomar donde lo dejó en su tercera temporada en Netflix, puesto que esta novela gráfica cuenta el descenso a la locura de Matt Murdock y cómo es desacreditado por el propio Kingpin.

Aún no se confirmó, pero todo indica que podremos volver a ver a Deborah Ann Woll como Karen Page, a Elden Henson como Foggy Nelson, a Wilson Bethel como Bullseye y a Elodie Yung como Elektra Natchios.

Y tú, ¿qué opinas de este regreso?