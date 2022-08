What If...? retrasa su segunda temporada y confirma tercera temporada

What If...? retrasó la llegada de su segunda temporada ( FUENTE EXTERNA )

What If...? retrasó la llegada de su segunda temporada, tal cual confirmó Marvel Animación en su panel de la San-Diego Comic-Con 2022. Sin embargo, no todo son malas noticias. ¡Porque también confirmó una tercera temporada!

La serie llegará con su segunda temporada a Disney + en los primeros meses de 2023. Según el material mostrado, se pudo ver a Black Widow, Sharon Carter como Captain Carter junto a Steve Rogers, Hela, Ego, T'Challa, Iron-Man y a Shang-Chi.

Además, los creadores confirmaron efectivamente que Captain Carter vista en Doctor Strange in The Multiverse of Madness no es la misma que se ve en la serie.