HBO Max liberó el primer trailer de "The Last of Us"

"The Last of Us" fue un juego lanzado en 2013 por Naughty Dog y enseguida fue llamado a ser uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Cuenta una historia de terror y aventura que atrapó a muchísimas personas, por lo que no era difícil imaginarse que llegara a la televisión o al cine.

Fue en 2020 cuando HBO anunció de manera oficial la producción de una serie de televisión y ahora ya tenemos el primer trailer oficial de la serie.

Official! The Last of Us is coming to HBO! pic.twitter.com/J8V91SwfcL

— The Last of Us HBO - Status (@HBOsTheLastofUs) August 21, 2022

Si bien hasta el momento no hay una sinopsis oficial, podemos entender que será una adaptación bastante fiel al concepto que presentó el videojuego. Se centra en Joel, un sobreviviente de la destrucción del mundo a causa de una pandemia, que se encarga de cuidar a Ellie, una niña que es buscada por ser inmune al virus.

Pedro Pascal será Joel y Bella Ramsey fue la elegida para Ellie. Además, Nick Oferman será Bill.

Y tú, ¿Jugaste a The Last of Us?

https://twitter.com/cinestr3s/status/1561501526048346113/photo/3