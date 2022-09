"House of the Dragon" cambiará para la temporada 2

"House of the Dragon" es todo un éxito para HBO Max y ya se convirtió en el estreno más importante de los últimos años de los Estados Unidos. Con dos episodios emitidos, ya fue confirmada una segunda temporada y ahora HBO Max confirmó un importante cambio.

Es que, para sorpresa de muchos, se anunció que Miguel Sapochnik dejará de ser el showrunner de esta precuela de "Game of Thrones".

Así las cosas, tras la primera temporada, quedará Ryan Condal como único showrunner de la serie. Condal continuará trabajando con George R.R. Martin en el desarrollo de la historia, junto al equipo de producción liderado por las ejecutivas Sara Hess y Jocelyn Diaz.

“Trabajar dentro del universo de Game of Thrones durante los últimos años ha sido un honor y un privilegio, especialmente pasar los últimos dos con el increíble elenco y equipo de 'House of the Dragon'. Estoy muy orgulloso de lo que logramos con la temporada 1 y encantado con la reacción entusiasta de nuestros espectadores”, dijo Sapochnik al retirarse.

