Todos los juegos gratis de Amazon Prime Gaming para septiembre

Amazon Prime Gaming, como todos los meses, regala juegos gratuitos a sus suscriptores. Aquí listamos todos los títulos que la plataforma liberó en septiembre.

Mundos abiertos: aquellos que disfruten de este estilo de juegos, hay dos opciones interesantes. Pueden descargar gratuitamente Assassin's Creed Origins y Middle-Earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition.

Lista completa de juegos gratuitos de Amazon Prime Gaming:

• Assassin's Creed Origins

• Football Manager 2022

• Middle-Earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition

• The Dig

• Defend the Rook

• We. The Revolution

• Castle on the Coast

• Word of the Law: Death Mask Collector's Edition

Y tú, ¿usas Amazon Prime Gaming?