Freddie Highmore, de The Good Doctor, en perfecto español

The Good Doctor es una de las series más exitosas de los últimos años y mucho le debe a su protagonista, Freddie Highmore. Él interpreta a Shaun Murphy, un doctor con autismo y síndrome del sabio, que trabaja en el departamento de cirugía del San José St. Bonaventure Hospital.

Highmore, de 30 años, también participó en Bates Motel, la serie que sirve de precuela a la popular Psycho de Alfred Hitchcock y en títulos de cine como Almost Friends y Way Down, pero ahora sorprendió en la alfombra dorada de los Premios Emmy 2022.

"He tenido mucha suerte de formar parte de este elenco, de este show y de tener el papel de Shaun Murphy”, dijo durante una entrevista. Lo llamativo es que lo hizo en un perfecto español, casi como si fuese su idioma nativo.

Highmore trabajó como traductor de textos en un bufete de abogados en Madrid, cuando obtuvo una beca, por lo que pasó varios meses en la capital española y perfeccionó sus dotes con el idioma.

Y tú, ¿sabías que hablaba tan bien el español?