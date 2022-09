¿Sabes cuál fue el primer cameo de Stan Lee?

Stan Lee falleció el 12 de noviembre de 2018 y desde entonces no hemos vuelto a ver sus tradicionales cameos en las cintas y series del Universo Cinematográfico de Marvel.

Creador de gran cantidad de personajes entre los que destacan Spider-Man como el superhéroe más taquillero de la historia, Lee siempre apareció en las cintas de Marvel interpretándose a sí mismo o a personajes varios, pero ¿Cuál fue su primer cameo?

Hay que remontarse a 1989, en la cinta The Trial of the Incredible Hulk. Esta cinta estuvo dirigida y protagonizada por Bill Bixby y está basada en la serie de televisión original de 1977 a 1982.

Esta cinta retoma la historia que se contó en The Incredible Hulk Returns, de 1988. Ahora el doctor David Banner trabaja en diferentes lugares y viaja a una ciudad que es dominada por Wilson Fisk, un líder criminal. Durante una pelea se convierte en Hulk y termina siendo arrestado, cuando lo confunden con un ladrón de brillantes.

Es en este juicio que es ayudado por Matt Murdock, un abogado ciego que también es el superhéroe Daredevil. La cinta, originalmente producida por la NBC, trae a varios personajes clásicos de Marvel Cómics.

Es durante una escena del juicio, cuando Banner se transforma en Hulk, que aparece Stan Lee como parte del jurado. Sin embargo, en la escena de acción, Bixby lo reemplazó por un doble. "Estaba tan enojado, era mi gran chance y ni siquiera pude saltar medio metro, pero estuvo muy bien", bromeó Stan Lee en una entrevista, cuando recordó este episodio.

Además de Bixby, esta cinta tiene a Lou Ferrigno como Hulk, a Rex Smith como Matt Murdock / Daredevil y a John Rhys-Davies como Wilson Fisk.

Y tú, ¿Conocías esta historia?