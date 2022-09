Todos los detalles de The Last of Us en HBO Max

The Last of Us es uno de los proyectos más esperados para el streaming. Se tratará de la adaptación live-action del popular videojuego que ya tiene casi 10 años desde que se lanzó en 2013.

De hecho, The Last of Us es tan popular que para muchas personas es el mejor videojuego de la historia. Por eso, cuando se anunció una adaptación para HBO Max, todos los fanáticos se mostraron expectantes.

Se tratará de una producción conjunta entre Sony Pictures Television, PlayStation Productions y Naughty Dog que tendrá a Neil Druckmann como showrunner y guionista principal, junto a Craig Mazin. Además, Gustavo Santaolalla regresará para la composición de su banda sonora.

Con la llegada del primer trailer, se pueden ver varias novedades de esta serie que traerá a Pedro Pascal y a Bella Ramsey en los roles protagónicos.

Por el momento no hay fecha de estreno confirmada, pero se sabe que llegará en algún momento de 2023, pero los rumores aseguran que será entre enero y marzo.

Además de Pascal y Ramsey, el elenco traerá a Nick Offerman, Gabriel Luna, Merle Dandrige, Jeffrey Pierce, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett y Storm Reid.