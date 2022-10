Buckingham le hizo un nuevo pedido a Netflix por The Crown

Aunque aún no se ha estrenado, la quinta temporada de The Crown está causando un gran revuelo. Esta nueva temporada llegará a Netflix el próximo 9 de noviembre.

Ahora, gracias al adelanto que se conoció en TUDUM, sabemos que el Palacio de Buckingham se acaba de comunicar nuevamente con Netflix para hacer un pedido.

El adelanto mostrado en TUDUM deja ver que abarcará la famosa entrevista de la venganza de Lady Di. Y como en la serie se trata al ahora Rey Carlos III de explotador, en Buckingham no cayó nada bien.

Según The Telegraph, desde Buckingham volvieron a solicitarle una vez más a Netflix que indiquen, con una placa, que The Crown se trata de una ficción y no de un documental.

“Netflix no tiene reparo en destruir la reputación de las personas. Lo que la gente olvida es que hay seres humanos reales y vidas reales en el centro de esto”, asegura The Telegraph que dijo una fuente cercana a la familia real.

Y tú, ¿Ves The Crown?