Marvel cambia de opinión: "Armor Wars" será una película y no una serie

Durante la Comic-Con pasada, muchos fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel se quedaron con expectativas de ver novedades sobre "Armor Wars", uno de los proyectos anunciados previamente.

Sin embargo, ahora sí tenemos novedades sobre este proyecto. Es que The Hollywood Reporter informó que el proyecto, que inicialmente iba a ser una serie para Disney +, ahora se tratará de una película, la que será protagonizada por Don Cheadle.

El cambio de planes de este proyecto, que inicialmente estaba pensado como una serie de TV escrita por Yassir Lester, hará que la producción se retrase y posiblemente no inicie a comienzos de 2023. Lester será, de todas formas, el escritor que seguirá a cargo del proyecto.

"Armor Wars" es una historia tradicional de los cómics de Marvel. En esta historia, la tecnología de Iron-Man, creada por Tony Stark, es robada y utilizada para el mal. Ahora, este proyecto tendrá a James Rhodes / War Machine como protagonista.

Hasta ahora, la última vez que vimos a James Rhodes en el UCM fue en un cameo en The Falcon and The Winter Soldier. Sin embargo, ya sabemos que podremos ver a Don Cheadle como este personaje en el show Secret Invasion.