House of the Dragon: esta emotiva escena fue improvisada

¡Atención spoilers! En este artículo hablaremos de acontecimientos del octavo episodio de House of The Dragon, la aclamada serie de HBO Max que sirve como precuela de Game of Thrones.

En el octavo episodio titulado The Lord of the Tides, la trama gira en torno a Corlys Velaryon formando parte del reinicio de la guerra en los Peldaños de Piedra. Allí es atacado y una fiebre amenaza su vida, por lo que su hermano Vaemond reclama el trono de Driftmark.

El conflicto se inicia porque Lucerys Velaryon, hijo de Rhaenyra Targaryen había sido nombrado como el sucesor en el trono, pero Vaemond pide una audiencia en King's Landing reclamando que se trata de un hijo bastardo.

La amenaza de la guerra se avecina.

Nuevo episodio de #LaCasaDelDragón esta noche:

: 7PM

: 8PM

: 9PM

: 10PM pic.twitter.com/61sA8pdwvE — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) October 9, 2022

Ahgora se reveló que una escena de este episodio, posiblemente una de las más emotivas de la temporada, fue totalmente improvisada. La misma involucra al rey Viserys Targaryen, interpretado por Paddy Considine y a su hermano Daemon Targaryen, intepretado por Matt Smith.

Cuando el rey Viserys, visiblemente disminuido por su enfermedad, llega al trono, tropieza y so corona cae al suelo. Es su hermano Daemon el que se acerca para asistirlo, ayudarlo a recomponerse y colocarle nuevamente la corona en su cabeza.

Fue Geeta Patel, la directora del episodio, la que confirmó a Enteirtainment Weekly que esta escena fue improvisada.

"La corona se cayó por accidente, pero no paramos. Hubo un descubrimiento en ese momento. Matt se inclinó y colocó su corona en la cabeza de Paddy y los tres sentimos algo, sentimos que había un punto de inflexión en la relación", explicó Patel.

"Pensamos que se acercaba el discurso de Daemon en la cena y que eso le restaría efecto, así que lo rodamos de dos maneras: cayéndose y con la corona en la cabeza. Cada vez que la corona caía a todos se nos cortaba la respiración y pensábamos '¿sabremos qué hacer cuando llegue la cena?'. Y en el montaje descubrimos que debía ser la corona cayéndose", agregó.

Y tú, ¿Estas viendo House of the Dragon?