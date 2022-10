La emotiva carta con la que Paddy Considine se despidió de "House of the Dragon"

Tras el estreno del octavo episodio de "House of the Dragon", se terminó el arco de un personaje clave: el rey Viserys Targaryen, encarnado por Paddy Considine. Y ahora el actor se despidió de la serie con una emotiva carta.

¡Alerta spoiler! En el octavo episodio podemos ver los últimos días de un disminuido y degradado Viserys Targaryen, consumido por su enfermedad, usando un bastón para caminar y teniendo que usar una máscara para ocultar la falta de su ojo derecho.

Muchos fanáticos de la serie aclamaron la presentación del actor y piden que sea nominado para los Premios Emmy 2023. Incluso el propio George R.R. Martin le envió un mensaje al actor que decía: "Tu Viserys es mejor que mi Viserys".

"Gracias por las amables palabras. No puedo responder a todos los comentarios, pero me gustaría reconocer que no se me han pasado por alto", escribió Paddy Considine para agradecer a sus fanáticos.

"Fue una aventura increíble donde hice muchos nuevos amigos que estarán conmigo por el resto de mi vida. Me gustaría agradecer a los creadores por permitirme la libertad de hacer que Viserys sea mío. Nunca he amado tanto a un personaje. Quiero dar amor y respeto masivo a Sian Brooke (Aemma Arryn), quien vino solo unos días, pero cambió el rumbo de mi personaje con su brillante desempeño y compromiso con el trabajo. El impacto se quedó conmigo hasta mis últimas palabras improvisadas", agregó.

"Desbloqueó la pieza faltante del rompecabezas para mí y permitió que mi historia completara el círculo. Desde el momento en que ella muere, también lo hace Viserys. Fue una historia de amor.. Ese es el secreto que llevo conmigo. Por muy enfermo que esté, él mismo nunca exige ninguna cura. Él acepta su sufrimiento en silencion, sin perdonarse nunca por hacer pasar a su amada esposa por tal tortura en sus últimos momentos", agregó sobre el personaje de Aemma Arryn.

Por último, cerró con la última frase de su personaje: "Viserys fue un regalo. Me siento tan honrado de que me haya encontrado. No más".