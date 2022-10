Marvel presentará una nueva pareja homosexual

Agatha: Coven of Chaos es uno de los nuevos proyectos del Universo Cinematográfico de Marvel para Disney +. Esta serie abordará la historia de la bruja Agatha Harkness, presentada por primera vez en WandaVision e interpretada por Kathryn Hahn.

Ahora, un casting reveló que Marvel está por presentar a una nueva pareja homosexual. Según Murphy's Multiverse se reveló que Marvel está casteando a un joven de entre 17 y 20 años que le dará vida a un personaje homosexual, astuto e ingenioso.

Los rumores apuntan a que será Billy Kalan, más conocido como Wiccan en las novelas gráficas de Marvel y que ya debutó en el UCM: es uno de los hijos de Wanda y aparece tanto en WandaVision como en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En este caso, ya sería el personaje en una edad adolescente.

El otro casting es el de un joven de 18 a 20 años que será también homosexual y está descrito como un alma amable con un gran sentido del hombre. Se describe que el personaje estará completamente enamorado de su novio.

Los rumores apuntan a que pueda ser Teddy Altman, que en los cómics lleva el nombre Hulking, un personaje que pese a su nombre no tiene ninguna relación con Bruce Banner o con Jennifer Walters, Hulk y She-Hulk. Se trata en este caso de un personaje que es una cruza entre los Kree y los Skrulls, por lo que tiene fuerza sobrehumana y su capacidad de cambiar de forma.

Ambos personajes son pareja en los cómics, por lo que se espera que también lo sean en el UCM.