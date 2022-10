Primeras imágenes de los nuevos personajes de The Boys 4

The Boys está preparando su cuarta temporada y los fanáticos alrededor del mundo están cada vez más expectantes por las novedades. La serie muestra a un grupo de personas lideradas por Billy Butcher, interpretado por Karl Urban, enfrentando a Vought International y su equipo de superhéroes manufacturados.

A falta de mayores noticias, Amazon Prime Video liberó las imágenes de dos nuevos personajes que llegarán en la cuarta temporada.

En este caso, los nuevos personajes serán Firecracker, que será interpretada por Valorie Curry y Sister Sage, que será interpretada por Susan Heyward.

A través de la cuenta TheBoysTV en Instagram, ambas actrices mostraron sus atuendos para esta cuarta temporada que continuará lo que dejamos en la tercera entrega con el todopoderoso Homelander completamente descontrolado.

Anteriormente se informó que de esta temporada también formará Jeffrey Dean Morgan, que en los últimos años estuvo al frente de The Walking Dead con Negan y que ya participó del cine de superhéroes interpretando a The Comedian en la versión de Zack Snyder de The Watchmen.

Aún no hay mayores datos sobre la fecha de estreno de la cuarta temporada de The Boys, pero todo indica que antes de fin de año podríamos tener más detalles.

Y tú, ¿Has visto The Boys?