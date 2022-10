Elizabeth Olsen y su nuevo proyecto lejos de Marvel

Elizabeth Olsen es una de las actrices del momento y una de las grandes protagonistas de los últimos éxitos del Universo Cinematográfico de Marvel: protagonizó WandaVision, la primera serie en Disney + y Doctor Strange and the Multiverse of Madness, encarnando a Wanda Maximoff, the Scarlett Watch.

Ahora, el nuevo proyecto de Elizabeth Olsen está lejos de Marvel. Y ahora Olsen estará al frente de Love and Death en HBO Max.

Love and Death es una miniserie creada por David E. Kelley y estará basada en Love & Death in Silicon Prairie, Part I & II, un episodio del libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs, escrito por Jim Atkinson y John Bloom.

En este show, Olsen interpretará a Candy Montgomery, una mujer de Texas que protagonizó un crimen que atrajo a toda la prensa norteamericana cuando asesinó ala ama de casa Betty Gore tras golpearla 41 veces con un hacha.

