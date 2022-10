Avengers: Secret Wars ya tiene su guionista

La Saga del Multiverso está actualmente en curso dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Pero ya sabemos cuáles serán sus dos eventos climáticos.

En primer lugar, Avengers: The Kang Dynasty reunirá nuevamente a un gran equipo de superhéroes. Y finalmente todo culminará en Avengers: Secret Wars ¡Y Secret Wars ya tiene guionista!

Se trata nada más ni nada menos que Michael Waldron, quien fue guionista de la serie Loki para Disney +. En dicha serie vimos por primera vez en el UCM a Jonathan Majors como He Who Remains, una variante de Kang the Conqueror, el máximo villano de esta Saga.

Waldron fue escritor de Rick & Morty antes de unirse a Marvel en 2019. Esto es similar al recorrido que hicieron Jeff Loveness, que tendrá a su cargo el guión de Ant-Man and the Wasp: Quantumania y Avengers: The Kang Dinasty o el de Jessica Gao, guionista de She-Hulk: Attorney at Law.

Secret Wars continuará donde termine The Kang Dynasty y adaptará elementos de la historia del cómic de Marvel de 1984-85 del mismo nombre. Ambas películas están programadas para estrenarse en 2025.

La película también servirá como el gran final para la Fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel y terminará de esa manera con lo que Kevin Feige denominó La Saga del Multiverso.