BRZRKR podría llegar a Netflix con Keanu Reeves

¿Conoces BRZRKR? Se trata de una novela gráfica reciente, creada por Keanu Reeves junto a Matt Kindt y el artista Ron Garney. Y ha sido tal su éxito que ahora Netflix puso los ojos en este producto.

Netflix comenzó conversaciones para adaptar la historia de BRZRKR en una película. De hecho, Mattson Tomlin, que trabajó en The Batman, ya terminó el guión y Netflix ya lo tiene en su poder, pero aún Keanu Reeves no ha podido leerlo.

Sin embargo, ahora el propio Reeves confirmó, en una entrevista con Collider, que está pensando en ser él mismo el director de esta película.

“Sé que es mucho trabajo. Pero aquella película que dirigí, Man of Tai Chi, me convertí en su director porque era parte del proceso de escritura y no quería entregarlo. Yo estaba como, 'Oh, está bien, tengo que dirigir esto'. Todavía no he llegado a eso con BRZRKR. Tengo que leer el guión, pero también me interesa tener un colaborador y lo que podría aportar”, aseguró.

¿De qué se trata BRZRKR? Es la historia de un guerrero de 80.000 años que acepta un trabajo para el gobierno de Estados Unidos con la esperanza de que ellos curen su inmortalidad.

Y a ti, ¿te gustaría ver BRZRKR?