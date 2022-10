Próximos estrenos de Apple TV+: octubre y noviembre

Apple TV+ anunció sus principales estrenos de cara a octubre y noviembre. Hay muchas producciones que prometen y artistas de primer nivel como Bill Murray, Selena Gómez y Zac Efron ¡Toma nota!

The greatest beer run ever: 30/9

Se trata de una road movie de Peter Farrelly con Bill Murray, Zac Efron y Russel Crowe e inspirada en hechos reales. Está basada en el libro The Greatest Beer Run Ever: A Memoir of Friendship, Loyalty and War, de Joanna Molloy y John “Chickie” Donohue, cuenta la historia de Donohue que en 1967 viajó desde Nueva York hasta Vietnam para compartir cervezas con sus amigos.

Wolfboy and everything factory: 30/9

Es la nueva temporada de esta serie animada que tiene a Kassian Akhtar en el rol principal.

Shantaram: 14/10

Con Charlie Hunnam en el rol principal, es una serie inspirada en la obra de Gregory David Roberts. Cuenta la historia de Lin Ford, un prófugo que viaja a la India para perderse y ser libre definitivamente.

Raymond & Ray: 21/10

Se trata de una película producida por Alfonso Cuarón, dirigida por Rodrigo García y que tiene a Ewan McGregor, Ethan Hawke, Maribel Verdú y Sophie Okonedo en los roles protagónicos.

Acapulco: 21/10

Se trata de la segunda temporada de la serie que tiene a Eugenio Derbez en el papel protagónico.

Louis Armstrong Black & Blues: 28/10

Un documental que mostrará íntimamente la carrera del músico que es considerado el padre del jazz. Está dirigido por Sacha Jenkins.

Causeway: 4/11

Producido por A24 y dirigido por Lila Neugebauer, trae a Jennifer Lawrence en el rol de una mujer que busca recuperar su vida después de volver de la guerra a su casa en Nueva Orleans.

Selena Gómez: My mind and me: 4/11

Se trata de un documental sobre Selena Gómez dirigido por Alek Keshishian.

Y tú, ¿tienes Apple TV+?