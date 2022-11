Maya Hawke habló sobre las apps de citas

La actriz Maya Hawke. ( JEFF KRAVITZ/FILMMAGIC FOR DCP )

Maya Hawke es una de las estrellas de Stranger Things y recientemente se convirtió en tendencia desde que se estrenó Do Revenge, la película que protagoniza junto a Camila Mendes en Netflix.

Ahora, durante una rueda de entrevistas en relación a la película, la hija de Ethan Hawke y Uma Thurman se refirió a las apps de citas.

Según contó en la entrevista, Hawke utilizó algunas apps de citas en el pasado, aunque no especificó cuales. Sin embargo, y ante la pregunta de la propia Mendes, Hawke recomendó no usar estas apps.

"No recomiendo ninguna. Dije que no usaba citas porque nunca conocí a nadie que me haya gustado en una app de citas”, explicó.

Esta entrevista fue durante una divertida prueba: ambas actrices se sometieron a un detector de mentiras para promocionar Do Revenge.

Y tú, ¿Qué opinas de las apps de citas?