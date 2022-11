Por qué Henry Cavill abandonó The Witcher de Netflix

Henry Cavill abandonó The Witcher ( CINESITE/HIVEMIND/NETFLIX )

The Witcher dio a conocer que Henry Cavill dejará el proyecto. Cavill fue protagonista durante las tres temporadas que la serie estrenó en Netflix y ahora el papel de Geralt de Rivia lo tomará Liam Hemsworth.

"Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras y, por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas para la temporada 4. En mi lugar, el fantástico Sr. Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanco", aseguró el actor.

"Como fanático, estoy encantado con la oportunidad. Henry ha sido un Geralt increíble y me siento honrado de que me entregue las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco", agregó Hemsworth por su parte.

Pero, ¿Por qué Henry Cavill dejó The Witcher?

Medios especializados en cine y series aseguran que hubo diferencias creativas entre los responsables de la serie y el propio Cavill, que desde el inicio se comprometió con la realización del producto.

La noticia tomó a muchos por sorpresa. En noviembre del año pasado, fue el propio Cavill el que dijo que estaba dispuesto a realizar 7 temporadas de The Witcher. Su regreso a DC y estas aparentes diferencias creativas parecen haberlo hecho cambiar de parecer.