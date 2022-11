HBO Max: en cuántos dispositivos puedes usarlo a la vez

HBO Max es una de las plataformas que más ha crecido en el último tiempo. Si bien Netflix y Disney son las que lideran los rankings, HBO Max tiene un gran catálogo y cada vez más suscriptores.

A la fecha no hay mayores certezas sobre qué pasará con la plataforma tras la fusión entre Warner Bros. y Discovery: podría seguir existiendo o podría discontinuarse y nacer una nueva plataforma.

Con la llegada de The House of the Dragon, la plataforma recuperó gran protagonismo y logró un éxito de audiencia en Estados Unidos, siendo el mejor lanzamiento desde su fundación en mayo de 2020.

¿En cuántos dispositivos puedes usar HBO Max?

HBO Max permite la reproducción simultánea, pero según el plan contratado. En el plan móvil se puede reproducir en un sólo dispositivo a la vez. En el caso del plan standard, se puede reproducir en hasta 3 dispositivos al mismo tiempo.

Y tú, ¿tienes HBO Max?