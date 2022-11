Jessica Jones, Luke Cage y The Punisher llegarían al UCM

Netflix tuvo varias series exitosas realizadas en conjunto con Marvel. De ellas, la más afamada fue Daredevil y el personaje de Charlie Cox ya hizo su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel.

La primera aparición de Daredevil en el UCM fue en Spider-Man: No Way Home. Ahora se sabe que estará en She-Hulk y que luego tendrá su propia serie en Disney + titulada Daredevil: Born Again. Pero ahora no sería el único en llegar al UCM.

Es que según diferentes filtraciones, Jessica Jones, Luke Cage y The Punisher también harían su aparición en el UCM próximamente.

Aún no se sabe qué sucederá con Iron Fist, que en Netflix fue encarnado por Fina Jones. Los bajos números de audiencia de esta serie hacen que Disney esté pensando en un rediseño y reboto del personaje.

