The Acolyte: primeros detalles de lo nuevo de Star Wars

The Acolyte es uno de los grandes proyectos de Star Wars para estrenarse próximamente en Disney +. Y ahora, finalmente, tenemos detalles sobre la trama y el desarrollo de esta nueva serie que tendrá a Leslye Headland como showrunner.

La serie transcurrirá 100 años antes de los eventos de The Phantom Menace, el episodio 1. Aura será la protagonista y estará a cargo de Amañadla Stenberg. Ella y su hermano Theo viven en un pequeño planeta llamado Sanshiro y ambos son sensibles a la Fuerza.

Cuando los Jedi llegan a su planeta, su abuelo acuerda entregar a Miri, la hermana más pequeña, de 3 años y lo suficientemente joven para ser entrenada por la Orden.

Llegado un momento, ella conocerá a Paul, un traficante que en secreto es un Sith y formará parte de un grupo de jóvenes que competirán por ser su ayudante. Entre estos jóvenes estará quién finalmente será Darth Plagueis, el maestro de Darth Sidious y a quién Palpatine referencia en The Revenge of the Sith.

Y tú, ¿quieres ver The Acolyte?