¿Henry Cavill se suma a "House of the Dragon"?

¡Vaya si es un año movido para Henry Cavill! El actor acaba de anunciar que abandona el papel de Geralt de Rivia en la exitosísima The Witcher de Netflix y a la vez anunció su regreso al DC Universe como Superman.

Este año también llegará Enola Holmes 2, la cinta en la que comparte el protagonismo con Millie Bobby Brown y en la que interpreta a Sherlock Holmes ¡Y ahora los rumores indican que estará en la segunda temporada de House of the Dragon!

Ahora, en una conversación con el podcast Happy Sad Confused, Henry Cavill se refirió al tema: "Para ser honestos, mientras veía House of the Dragon pensaba que muchos de esos tipos podrían estar bien en The Witcher".

"Creo que sería genial estar en Westeros, realmente lo creo. Sin embargo, no creo que existe un lugar para mí allí", agregó Cavill, cerrando la puerta a sumarse al éxito de HBO Max.

Y a tí, ¿Te hubiese gustado ver a Henry Cavill en House of the Dragon?