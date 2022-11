Ben Kingsley volverá a Marvel para Wonder Man

Ben Kingsley volverá al Universo Cinematográfico de Marvel después de su presentación en Iron-Man 3 y su más reciente aparición en Shang-Chi & the Legend of the Ten Rings. Ahora sabemos que lo veremos en Wonder Man, un nuevo show en desarrollo para Disney +.

Además de las dos mencionadas cintas, el personaje de Trevor Slattery también apareció en un corto canónico titulado All Hail The King, que hoy también se puede ver en Disney +. Y ahora volverá una vez más, según confirmó Variety.

Wonder Man está siendo escrita por Andrew Guest, responsable de los guiones de Community. No se sabe demasiado sobre este show, ni tampoco se sabe quién será el que personifique a Wonder Man, aunque todo indica que el show será una sátira de Hollywood.

Y tú, ¿quieres ver más comedias en el UCM?