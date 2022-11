Como 1899: otras series de Netflix denunciadas por plagio

1899 es el último gran lanzamiento de Netflix y llegó con muchísima expectativa. Es que los que están detrás de esta serie son Baran bo Odar y Jantje Friese, los creadores de Dark, uno de los grandes éxitos de Netflix en los últimos años. Sin embargo, en las últimas horas recibió una denuncia de plagio.

Una autora brasileña llamada Mary Cagnin denunció en Twitter que la serie es una copia idéntica a una novela gráfica que ella creó y publicó en 2016. "Estoy en shock. Descubrí que la serie 1899 es simplemente idéntica a mi cómic Black Silence publicado en 2016”, aseguró.

“Está todo allí. La pirámide negra, las muertes dentro del barco, la tripulación multinacional. Las cosas aparentemente extrañas y sin explicación, los símbolos en los ojos y cuándo estos aparecen. Los escritos en códigos, las voces llamando por ellos, detalles sutiles de la trama como dramas personales de los personajes, incluyendo las muertes misteriosas”, agregó.

Otras producciones de Netflix que también fueron denunciadas por plagio

Stranger Things: el gran éxito de Netflix fue denunciado en 2018. La demanda la inició Charlie Kessler, un director de cine que aseguró que la serie fue un robo intelectual a su cortometraje Montauk, que aborda fenómenos paranormales. Si bien hubo presentaciones formales ante la justicia, la demanda no llegó a ningún lado.

El Juego del Calamar: el otro gran superéxito de Netflix fue denunciado por plagio. Se aseguró que la trama era bastante similar a la cinta As the gods Will, de 2014. En la cinta hay juegos de supervivencia que se desarrollan a partir de juegos para niños. Ante esto, el creador de la serie, Hwang Dong-hyuk, salió a aclarar: "Es cierto que el primer juego es similar, pero tras eso no hay más parecidos".

