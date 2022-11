The Last Of Us revela nuevo vistazo a su serie

The Last Of Us traerá a Pedro Pascal en el papel de Joel y a Bella Ramsey en el papel de Ellie. ( FUENTE EXTERNA )

The Last of Us llegará a HBO Max el 15 de enero de 2023. Y lo cierto es que hay muchas expectativas sobre esta ficción basada en el popular videojuego homónimo.

Lo cierto es que desde que se anunció, hay una gran ansiedad por ver esta serie. Es que The Last of Us es, posiblemente, uno de los mejores videojuegos de toda la historia y hay una gran expectativa en esta producción.

The Last of Us está ambientada en un futuro distópico, veinte años después de que la civilización fue destruida en un apocalipsis del que, en el principio, tenemos pocos detalles. Aquí sigue la historia de Joel, un experimentado sobreviviente, fue contratado para sacar a Ellie de manera ilegal de una zona de cuarentena muy opresiva.

La serie traerá a Pedro Pascal en el papel de Joel y a Bella Ramsey en el papel de Ellie. No obstante, todavía falta algún tiempo para poder ver a este dúo en la pantalla chica, por lo que HBO Max acaba de estrenar el primer póster oficial de la serie.

Además de Pascal y Ramsey, el elenco estará completado por Gabriel Luna como Tommy, mientras que Anna Torv será Tess. También participan Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank y Nick Offerman como Bill.