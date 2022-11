Series y películas que dejan Netflix en diciembre 2022

Como todos los meses, Netflix actualiza su catálogo. Pero además de los estrenos, también hay modificaciones respecto a las salidas. Así las cosas, tanto series y películas dejarán de estar disponibles en la plataforma y aquí las listamos.

Primero de diciembre

- Sector 9

- Al filo del mañana

- Boyhood: Momentos de una vida

- Dunkerque

- Oggy y las cucarachas

- Capitán de mar y guerra: La costa más lejana del mundo

- Elizabeth, la reina virgen

- My Happy Family

- Troya

- Colony

- Steve Jobs

- Virgen a los 40

- Oblivion: El tiempo del olvido

- Ligeramente embarazada

- Los locos Addams

- Cheech y Chong: Como humo se va

- ¡Sí, señor!

- Monster High: 13 deseos

- Se busca

- Protegiendo al enemigo

- El solista

- Condenados a fugarse

- Te veré en mis sueños

- Divergente

- Proyecto X

- La cumbre escarlata

- La llave maestra

- Celular

- El castigador

- Contrabando

- Cuando te encuentre

- Masacre en la Cárcel 13

- Jackass 2.5

- Rgresando a casa

- Guerreros de cielo y la tierra

- Insurgente

- Impacto profundo

- Jack Ryan: Código sombra

- Operación cacería

- El abuelo sinvergüenza

- Gemelos

- Open Season: Amigos salvajes

- Mi novia Polly

- Mamá por encargo

- Tiro al blanco

- Piking y sus amigos

- Mira quién habla

- Leal

- Solicitud de admisión

- Olas salvajes

- Ganar o morir

- Red de corrupción

- Mi novia es una zombie

- El hijo del diablo

- SWAT: Tormenta de fuego

- xXx: Reactivado

- Alfa y omega

- La depuración

- Chop Shop

- Turbulencia

- Isla Calaca

- Vendetta

- Tiburón 3

- Christiane Amanpour: Sexo y amor en todo el mundo

- If I Were an Animal

- Jungla espacial

- Paprika

- #Rucker50

2 de diciembre

- Ni en sueños

- Presencias del mal

3 de diciembre

- Break

5 de diciembre

- Minecraft: Modo historia

12 de diciembre

- Manhunt

13 de diciembre

- K

15 de diciembre

- Merlín

- Cocomong

16 de diciembre

- El espectacular Hombre Araña

- Marvel Anime: X-Men

- Marvel Anime: Wolverine

18 de diciembre

- Hello, My Twenties!