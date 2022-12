Esta fue la serie más buscada en 2022

Google comenzó a brindar los datos sobre las búsquedas más populares de la gente durante todo el 2022. Por caso, han habido un sinfín de búsquedas sobre la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, la muerte de la reina Isabel II y la guerra en Ucrania. Pero aquí hablaremos de la serie más buscada en internet.

Seguro que estás pensando en la cuarta temporada de Stranger Things, o en el estreno de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones ¡O en Lord of the Rings: Rings of Power! Sin embargo, no es ninguna de estas. La serie más buscada fue Euphoria.

El show creado por Sam Levinson y protagonizado por Zendaya fue lo más buscado en Google en todo 2022, en términos de series de televisión. La segunda temporada estuvo compuesta de ocho episodios y fue un gran éxito para HBO Max.

Euphoria fue renovada para una tercera temporada. Todo el reparto principal estará de regreso, salvo Barbie Ferreira, que interpretó a Kat Hernandez. El rodaje comenzará recién en 2023.