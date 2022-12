YouTube Shorts ya se puede ver en TV

¿Usas YouTube? Seguro habrás visto Shorts, los videos cortos en formato vertical de la plataforma. Pues hay una novedad: ahora podrán verse en los televisores.

“Estamos ampliando el acceso de visualización de Shorts a nuestra superficie de más rápido crecimiento: la pantalla del televisor. Si bien esto puede parecer un próximo paso natural, se ha invertido una cantidad increíble de pensamiento y cuidado para llevar esta experiencia vertical y móvil primero a la pantalla grande”, afirmó Neal Mohan, director de productos de YouTube.

Shorts en la TV mostrará todo el tiempo el título del video y de la canción que lo acompaña. Así las cosas, los usuarios también tendrán muy a mano las reacciones de me gusta, no me gusta y el botón de ajustes.

“Creemos que esta experiencia equilibra la diversión y la extravagancia de Shorts de una manera que se siente natural para la televisión”, agregó YouTube.