Cuándo se estrena la tercera temporada de "The Witcher" 3 en Netflix

The Witcher es una de las series más populares de Netflix desde su estreno en 2019. La historia está basada en las novelas de Andrzek Sapkowski y tiene a Henry Cavill en el papel protagónico. La tercera temporada será la última del actor en el papel de Geralt de Rivia, pero ¿cuándo se estrena?

"Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras y, por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas para la temporada 4. En mi lugar, el fantástico Sr. Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanco", aseguró Cavill en octubre, en una carta.

"Como fanático, estoy encantado con la oportunidad. Henry ha sido un Geralt increíble y me siento honrado de que me entregue las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco", añadió.

La tercera temporada traerá a Henry Cavill por última vez, pero también traerá a Anya Calotra, Freya Allan, Anna Shaffer, Kim Bodnia, Paul Bullion y Yasen Atour, además de Robbie Amell, Meng'er Hang, Hugh Skinner y Christelle Elwin.

"Mientras monarcas, magos y bestias del continente compiten para capturarla, Geralt lleva a Ciri de Cintra a la clandestinidad, decidido a proteger a su familia recién reunida contra aquellos que amenazan con destruirla", asegura la breve sinopsis. Sí sabemos que esta temporada adaptará Time of Contempt, la segunda novela de la saga.

La temporada 3 de The Witcher se estrenará en Netflix en el verano de 2023 de Estados Unidos. Es decir, entre junio y septiembre del próximo año, según lo anunciado en TUDUM.

Y tú, ¿Viste The Witcher?