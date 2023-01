Películas y series que se van de Netflix en enero 2023

Como todos los meses, Netflix actualiza su catálogo y ahora, en enero de 2023, también llegarán varios retiros. Así las cosas, muchas series y películas abandonarán la plataforma. ¡Mira de cuáles estamos hablando!

Lo que abandonó Netflix en diciembre de 2022

9 de diciembre

The Shack

10 de diciembre

Fast Color

11 de diciembre

Manhunt: Unabomber

14 de diciembre

Black Ink Crew New York: Temporadas 3-4

The Challenge: Temporada 12

The Challenge: Temporada 25

Merlin: Temporadas 1-5

Teen Mom 2: Temporadas 3-4

15 de diciembre

The Danish Girl

27 de diciembre

Instant Hotel: Temporada 1

28 de diciembre

Shrek the Musical

31 de diciembre

1BR

A Cinderella Story

A Clockwork Orange

A Little Princess

Blood Diamond

Blow

Blue Jasmine

Casino Royale

Chocolat

Eyes Wide Shut

I Love You, Man

Life as We Know It

Men in Black

Men in Black II

Men in Black 3

National Lampoon’s European Vacation

National Lampoon’s Vacation

New York Minute

Point Break

Police Academy

Teenage Mutant Ninja Turtles

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze

Teenage Mutant Ninja Turtles III

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie

Lo que abandona Netflix en enero de 2023

6 de enero

Bulletproof 2

8 de enero

L.A.’s Finest, Temporadas 1-2

12 de enero

CHIPS

15 de enero

Steve Jobs

17 de enero

Yummy Mummies, Temporada 1

26 de enero

Z Nation, Temporadas 1-5

29 de enero

She’s Funny That Way

31 de enero

Addams Family Values

Battle: Los Angeles

Love Jacked

Newness

Rambo

Rambo: Last Blood

The Borgias, Temporadas 1-3