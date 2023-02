Bella Ramsey: ¿volverá como Ellie en la temporada 2 de “The Last of Us”?

HBO Max confirmó la renovación de The Last of Us para una segunda temporada, la que seguramente sea la temporada final de la serie. Y ahora los fanáticos se preguntan, ¿Bella Ramsey podrá regresar como Ellie?

¿Por qué se preguntan esto los fanáticos? Puesto que al tratarse de una niña, el personaje evidentemente crece con el paso del tiempo. Pero para evadir todas las dudas, una imagen de la joven actriz mostró que formará parte del reparto.

Moments after Bella Ramsey found out #TheLastOfUsHBO was renewed for a second season!



(Via @joshuahorowitz on Instagram) pic.twitter.com/uv6W02TmZ5 — DomTheBomb (@DomTheBombYT) January 27, 2023

The Last of Us primera temporada tendrá nueve episodios a estrenarse de forma semanal. Aquí están las fechas de cada episodio.

Episodio 1 (15 de enero de 2023)

Episodio 2 (22 de enero de 2023)

Episodio 3 (29 de enero de 2023)

Episodio 4 (5 de febrero de 2023)

Episodio 5 (12 de febrero de 2023)

Episodio 6 (19 de febrero de 2023)

Episodio 7 (26 de febrero de 2023)

Episodio 8 (5 de marzo de 2023)

Episodio 9 (12 de marzo de 2023)