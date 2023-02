Recordamos algunos de los éxitos de la actriz Annie Wersching

Annie Wersching falleció a sus 45 años luego de varios años batallando contra un cáncer. "Hoy hay un vacío en el alma de la familia, pero nos dejó las herramientas para llenarlo. Ella siempre encontró maravillas en momentos simples. No necesitaba música para bailar. Nos enseñó a no esperar a que la aventura te encontrara. Ve a encontrarla, está en todas partes y la encontraremos, lo haremos”, expresó su esposo en las últimas horas.

Algunos de los éxitos de Annie Wersching

24: Annie Wersching protagonizó la popular serie 24 junto a Kiefer Sutherland, serie en la que encarnó a la agente Renee Walker.

Jon Cassar, director y productor del show dejó un sentido mensaje: “Mi corazón está roto en más pedazos de los que puedo contar. Annie vino a mi con un corazón abierto y una sonrisa contagiosa. Ella se convirtió en algo más que una compañera de trabajo, fue una verdadera amiga para mí, mi familia y todos los miembros del elenco y el equipo que trabajaron con ella. Annie, te echaremos de menos, dejaste tu huella, y somos aún mejores gracias a ello”.

The Last of Us: la serie hoy es todo un éxito y Annie Wersching fue parte de la franquicia, encarnando a Tess en el videojuego original de PlayStation.

¿En qué otros shows participó? Annie Wersching fue parte de Bosch, Runaways, The Rookie y Star Trek: Picard, entre otros trabajos.