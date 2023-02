Por qué cambiaron la historia de Bill y Frank en The Last of Us

La historia de Bill y Frank tuvo gran cantidad de cambios en relación al relato original de The Last of Us. ( FUENTE EXTERNA )

The Last of Us es el gran éxito de HBO Max en este 2023. Y ahora el episodio 3 ha roto todos los récords, presentando a dos personajes muy entrañables: Bill y Frank.

Sin embargo, la historia de Bill y Frank tuvo gran cantidad de cambios en relación al relato original y ahora uno de los creadores explicó por qué cambiaron la historia de estos dos personajes.

Long Long Time fue el tercer episodio de The Last of Us y el que mostró más diferencias respecto a la historia original. En el videojuego, Bill es un contrabandista que se topa con Joel y Ellie. Para ese entonces, Frank ya estaba muerto, después de haberse peleado con Bill, de haberse contagiado y de haberse suicidado. En todo momento se deja entrever que habían sido pareja, pero nunca se confirma fehacientemente.

En el tercer episodio se explica la relación entre Bill y Frank y de hecho se ahonda en todos los detalles alrededor del romance de casi 16 años que mantuvieron juntos y que culmina con el suicidio mutuo de ambos personajes. Pero, ¿por qué cambiaron la historia?

Fue Neil Druckmann, co-director del videojuego y co-creador de la serie, quien explicó por qué tomaron esta decisión junto a Craig Mazin: "He estado trabajando con Craig en los primeros episodios, y luego comenzamos a hablar sobre esto y lo que podríamos hacer con él. Y solo estaba la idea de tomar un descanso porque el último episodio fue muy intenso, y perdimos a Tess. Y luego presentamos un contrapunto de, bueno, vimos lo que puedes perder y lo que ¿estás dispuesto a ganar?", comentó.

"Y también aprovechamos un medio que es muy diferente de los juegos para que pudiéramos cambiar la perspectiva. No tenemos que quedarnos con nuestros dos héroes durante todo el viaje, y no tenemos que quedarnos en el mismo tiempo y lugar. De hecho, podíamos saltar un poco en el tiempo. Y eso me dio la oportunidad de contar este tipo de historia", agregó.

"Entonces, cuando Craig me la presentó completamente, evolucionó con el tiempo, pero estaba mayormente ahí. Y de nuevo, la fe del personaje es 180 grados diferente de lo que sucede en el juego. Fue tan hermoso y conmovedor que dio en el blanco en cuanto a hablar de los temas y aumentar las apuestas para Joel y Ellie de una manera interesante. Aunque nos estamos desviando tanto que me sentí completamente cómodo diciendo: 'Absolutamente, hagámoslo. Esta es una gran idea'", añadió.