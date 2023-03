Series parecidas a Los Anillos de Poder para fans de El Señor de los Anillos

Si eres fanático de El Señor de los Anillos y ya te has terminado la nueva serie Los Anillos de Poder en Prime Video, no te preocupes, existen otras series similares que te pueden encantar y que puedes encontrar en plataformas como Netflix o HBO Max.

Una de ellas es La Rueda del Tiempo, una serie de fantasía épica adaptada de las novelas homónimas de Robert Jordan. Cuenta con una sola temporada de ocho episodios y sigue la historia de Moiraine, una miembro de la organización femenina Aes Sedai, quien emprende un peligroso viaje mundial con cinco jóvenes aldeanos para encontrar al Dragón Renacido, una figura profetizada que podría salvar o destruir a la humanidad.

Otra serie que podrías disfrutar es House of the Dragon, una precuela de Game of Thrones basada en el libro Fuego y Sangre de George R. R. Martin. Situada 200 años antes de los eventos de Juego de Tronos, se centra en la Casa Targaryen.

También puedes explorar The Witcher, una serie de Netflix basada en la saga de Andrzej Sapkowski. Protagonizada por Henry Cavill, sigue la historia de Geralt de Rivia, un brujo cazador de monstruos, en un mundo lleno de peligros y traiciones.

Si te gusta la idea de un mundo similar al nuestro pero con criaturas mágicas, entonces debes ver His Dark Materials en HBO Max. La serie cuenta con tres temporadas y sigue la historia de una joven en una aventura para rescatar a su amigo en un mundo lleno de peligros.

Por último, The Dark Crystal: Age of Resistance de Netflix es otra opción interesante para los fans de la fantasía. La serie cuenta con diez episodios y sigue la historia de un grupo de gelflings que emprenden una cruzada para salvar al mundo de los sedientos de poder. Con figuras como Taron Egerton, Anya Taylor-Joy, Helena Bonham Carter y Benedict Wong, entre otros, como parte del reparto, es una experiencia emocionante para cualquier amante de la fantasía épica.