Estas son las series y películas más exitosas de lo que va del 2023

A pesar de que aún estamos en los primeros meses del año, el mundo del entretenimiento ha sido testigo del lanzamiento de numerosas producciones que han dejado huella en los corazones de los espectadores en todo el mundo, tanto en las salas de cine como en las plataformas de streaming. En un repaso de lo que llevamos de 2023, te presentamos una lista de los títulos más destacados y dónde puedes disfrutarlos en este momento.

The Last of Us:

Esta adaptación del icónico videojuego llegó a la pantalla de HBO y HBO Max el 15 de enero, y ha cautivado a los espectadores con una emocionante primera temporada compuesta por 9 episodios. La historia sigue a Joel y Ellie, dos personajes unidos por la brutalidad de un mundo postapocalíptico, mientras luchan contra criaturas y despiadados asesinos en su viaje a través de los Estados Unidos. Según FlixPatrol, se ha posicionado como el show más exitoso de 2023 hasta ahora.

Super Mario Bros.:

Si hablamos de películas, el fenómeno del año indiscutible es esta cinta infantil basada en el legendario juego de Nintendo. Estrenada a principios de abril en todo el mundo, se ha convertido en un gran éxito de taquilla, superando los 1.2 mil millones de dólares recaudados. La trama sigue las aventuras de los hermanos plomeros, Mario y Luigi, mientras se sumergen en un mundo subterráneo mágico y se enfrentan al malvado Bowser para rescatar a la princesa Peach, quien ha sido forzada a casarse con él.

El agente nocturno:

En el ámbito de las series, uno de los grandes fenómenos recientes en Netflix es esta creación de Shawn Ryan protagonizada por Gabriel Basso. De acuerdo con el Top 10 de FlixPatrol, se destaca como uno de los programas más populares de la plataforma en 2023. La trama sigue a un agente del FBI que responde a una llamada de emergencia y se ve inmerso en una conspiración mortal que involucra a un infiltrado en la Casa Blanca.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3:

Por supuesto, no puede faltar el Universo Cinematográfico de Marvel en esta lista. Aunque esta película ha estado en los cines solo unas semanas, ya se ha convertido en el estreno más exitoso de la franquicia, superando incluso al primer lanzamiento de la nueva secuela de Ant-Man. En esta entrega final de los queridos personajes, el equipo se une para una misión que pone a Rocket en peligro.

En cuanto a las series más exitosas, también debemos mencionar: Ginny y Georgia, The Glory, You en Netflix; Succession, Barry en HBO Max; The Mandalorian, Bluey en Disney+; Ted Lasso, Silo en Apple TV+ y From. En cuanto a las películas, el éxito acompaña a: John Wick 4, Creed III, Scream VI, Rápidos y Furiosos 10, Luther: Cae la noche, Misterio a la vista, Alias y Hambre, entre otras emocionantes producciones.

Disfruta de estos destacados títulos y sumérgete en un mundo lleno de emociones y entretenimiento en este emocionante año cinematográfico. ¡No te los puedes perder!