¡Descubre La Narcosatánica en HBO MAX: una serie que te dejará sin aliento!

Después del arrollador éxito de las producciones originales mexicanas como Vgly, HBO Max sigue sorprendiéndonos con nuevas y emocionantes propuestas. Esta vez, te presentamos La Narcosatánica, una serie documental que te sumergirá en una historia real que conmocionó a todo México.

En esta cautivadora serie, seguiremos los pasos de Sara Aldrete, una mujer acusada de graves crímenes que incluyen inhumación, exhumación y profanación de cadáveres, así como el asesinato de 13 personas.

¿Estás listo para adentrarte en el mundo oscuro de La Narcosatánica? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber:

Fecha de estreno y cantidad de episodios: La docuserie constará de tres episodios impactantes y estará disponible en la plataforma de streaming a partir del 13 de julio. Además, para mantener la emoción en todo su esplendor, HBO transmitirá un episodio cada domingo.

Una historia real que te dejará sin aliento: La Narcosatánica investiga los eventos reales que envolvieron a Sara María Aldrete Villareal, en uno de los casos criminales más controvertidos de México durante los años 80.

A tan solo 22 años, Sara se vio involucrada con una secta liderada por Adolfo de Jesús Constanzo, conocido como "El Padrino". Este oscuro personaje, además de ser un santero, fue acusado de ser un asesino serial y de realizar rituales sádicos mutilando a sus víctimas.

Claudia Fernández, Gerente Senior de desarrollo de contenido de no ficción de Warner Bros. Discovery, enfatiza: "Nuestro objetivo es presentar todas las perspectivas posibles de los hechos. Aquí se combinará el rigor periodístico, las evidencias y nuevos datos que no se habían revelado antes. No buscamos redimir a Sara, sino mostrar los hechos recopilados y permitir que cada persona tome su propia decisión".

Con testimonios impactantes de la propia Sara, recreaciones detalladas de los eventos, material de archivo y reportajes especiales, esta serie documental te sumergirá en una experiencia única.

Prepárate para un viaje lleno de misterio, intriga y descubrimientos impactantes en La Narcosatánica, la serie de HBO Max que no puedes perderte.