Se acerca el final de You

El emocionante final de la serie "You" se acerca y Netflix ha presentado un adelanto de su quinta y última temporada durante el evento Tudum. Los fanáticos de la serie están preparados para despedirse de Penn Badgley y su inquietante personaje.

Después de estrenar la cuarta temporada dividida en dos partes en Netflix, Penn Badgley ha expresado su deseo de que la producción no se prolongue indefinidamente y que la quinta temporada sea el final adecuado para la serie. Durante su participación en el evento Tudum, el actor principal reveló un pequeño adelanto del emocionante desenlace que se avecina.

"Creo que debemos tener otra temporada. Creo que Joe necesita enfrentar lo que está por venir, ya que se encuentra en un lugar mucho más oscuro del que puede caer, ahora que tiene poder y riqueza", explicó Badgley sobre su personaje, un asesino en serie obsesionado con las mujeres y encontrar el amor de su vida.

Sin embargo, el futuro de la serie no está en sus manos. Badgley reconoció que no sabe hacia dónde se dirige la trama y que la decisión no depende de él. "Se trata de ser responsables con este personaje y este concepto, y no es algo que podamos permitir que se prolongue eternamente solo porque esté funcionando bien", enfatizó el actor.

La petición de Badgley llegó poco después del final de la cuarta temporada, que se desarrolló en Londres y recibió críticas mixtas por parte de los espectadores. Hubo quejas sobre los cambios en el formato, las resoluciones inverosímiles y los giros argumentales. A pesar de esto, el actor reveló que los creadores de "You" siempre tuvieron en mente una quinta temporada que sería la última, y aseguró que se está preparando un final espectacular para satisfacer a los seguidores de la serie.

Con el adelanto presentado en Tudum, la anticipación por la quinta y última temporada de "You" ha alcanzado su punto máximo. Los fanáticos están ansiosos por descubrir qué depara el destino para Joe y cómo se cerrará esta cautivadora historia. Prepárate para un emocionante desenlace lleno de giros y sorpresas, mientras nos despedimos de Penn Badgley y su impresionante interpretación de uno de los personajes más inquietantes de la televisión.