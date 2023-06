Avance de "La luz que no puedes ver", la nueva serie de Netflix

El Tudum 2023 de Netflix nos trajo una sorpresa para los fanáticos de "La luz que no puedes ver" (All The Light We Cannot See) con un nuevo adelanto revelado a casi dos meses después de lanzar el primer teaser oficial.

Basada en la galardonada novela ganadora del Pulitzer, "La luz que no puedes ver" nos sumerge en una historia que resalta el poder extraordinario de la conexión humana. A lo largo de una década, la miniserie explora las vidas entrelazadas de Marie-Laure Leblanc, una joven francesa ciega refugiada junto a su tío durante la Segunda Guerra Mundial, y Werner Pfennig, un talentoso adolescente alemán en la reparación de radios. Ambos comparten un vínculo secreto que les devolverá la fe en la humanidad y les mostrará un rayo de esperanza. La miniserie llegará a Netflix el 2 de noviembre de 2023.

En abril pasado, tras el lanzamiento del primer avance de la serie, el director Levy expresó: "Quiero decirle a los fanáticos del libro, y lo digo en voz alta desde la cima de la montaña: 'Soy tan fanático como ustedes'". Levy añadió: "[Mi objetivo era] rendir homenaje a esta hermosa novela que me conmovió profundamente".

La obsesión del director por la novela de Doerr se remonta a años atrás. Levy la leyó por primera vez durante la temporada navideña poco después de su publicación en 2014 y quedó inmediatamente cautivado por su historia.

"Recuerdo haber devorado el libro, estar completamente absorbido por su estructura transversal y sus temas de inocencia frente a la oscuridad, esperanza frente al mal", compartió Levy en Tudum en 2022.

"Sabía que tenía que adaptar este libro. Era mi sueño", rememoró. Sin embargo, cuando preguntó por los derechos, descubrió que ya se estaba desarrollando una película. A pesar de ello, Levy nunca se dio por vencido. Años después, cuando el proyecto inicial fracasó, Levy estaba preparado con un audaz plan para dar vida al cautivador mundo de Doerr en forma de una serie limitada.

En este emocionante vistazo exclusivo de Tudum 2023, podrás conocer a Marie-Laure y Werner mientras te sumerges en el mundo de "La luz que no puedes ver".

Elenco de "La luz que no puedes ver"

Junto a Aria Mia Loberti y Louis Hofmann, el elenco de "La luz que no puedes ver" incluye a Mark Ruffalo como Daniel, el padre de Marie-Laure, Hugh Laurie como el tío Etienne, Lars Eidinger como el cruel oficial de la Gestapo Von Rumpel y Marion Bailey como Madame Manec. Prepárate para encontrarte con estos talentosos actores en esta emocionante adaptación de la novela.