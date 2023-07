Emmy 2023: Pedro Pascal nominado por primera vez

Pedro Pascal y Bella Ramsey han sido nominados por sus interpretaciones en la serie The Last of Us. ( LIANE HENTSCHER - © HBO )

La exitosa serie de HBO Max, The Last of Us, basada en el famoso videojuego, ha dejado una huella imborrable en la industria televisiva. Esta producción, desarrollada por los talentosos Craig Mazin y Neil Druckmann, ha sido aclamada tanto por los críticos como por el público, y ha recibido un impresionante número de 25 nominaciones en los Premios Emmy.

Pedro Pascal y Bella Ramsey, quienes dan vida a los inolvidables personajes de Joel y Ellie, respectivamente, han sido nominados por primera vez en sus carreras a estos prestigiosos galardones. Sus actuaciones han cautivado a la audiencia y les han valido un merecido reconocimiento en la categoría de Mejor Actor Principal y Mejor Actriz Principal.

The Last of Us nos transporta a un mundo postapocalíptico en el que Joel, un hombre con un pasado trágico, se convierte en el protector de Ellie, una joven valiente y determinada. Juntos, atraviesan un Estados Unidos devastado por un virus que ha convertido a gran parte de la población en seres sedientos de sangre. La serie no solo nos sumerge en un emocionante viaje lleno de peligros y sorpresas, sino que también nos muestra el vínculo único que se desarrolla entre Joel y Ellie.

Este reconocimiento en los Premios Emmy es un hito importante para Pedro Pascal y Bella Ramsey, quienes han demostrado su talento y versatilidad en sus respectivas carreras. Su participación en The Last of Us ha sido elogiada por su habilidad para transmitir emociones y profundidad a través de sus interpretaciones.

Los fans de la serie están ansiosos por la segunda temporada, la cual se espera que comience a rodarse próximamente. Se rumorea que la trama dará un salto temporal de cinco años, siguiendo el desarrollo del videojuego original de Playstation. Mientras tanto, Pedro Pascal, Bella Ramsey y todo el equipo de The Last of Us esperan con emoción la ceremonia de los Premios Emmy, que se celebrará el 18 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles, donde se revelarán los ganadores en una noche llena de emoción y sorpresas.

Sin duda alguna, The Last of Us ha dejado una marca indeleble en la televisión y ha demostrado que las adaptaciones de videojuegos pueden ser verdaderas joyas audiovisuales.