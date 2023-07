Estas son las nominaciones a los Premios Emmy 2023

El mundo del entretenimiento está emocionado ante la próxima entrega de los Premios Emmy 2023, una noche en la que se reconoce la excelencia en la industria televisiva. Las estrellas de Hollywood anhelan llevarse a casa la codiciada estatuilla del Emmy, un símbolo de reconocimiento a su talento y dedicación.

La estatuilla del Emmy, representada por una mujer alada sosteniendo un átomo, es un emblema histórico en la industria televisiva. Su nombre, Immy, proviene de manera informal del término "orthicon", un tipo de tubo de cámara utilizado en los primeros días de la televisión.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/23/shutterstock113701288-d8141ac3.jpg

Este año, numerosas producciones se han destacado y se encuentran entre los principales nominados a los Premios Emmy 2023. Entre las favoritas del público se encuentran series como Succession, The Bear y The Last of Us. Sin embargo, aún queda por revelar quiénes serán los ganadores de esta edición.

Las categorías de los Premios Emmy abarcan desde Mejor Drama hasta Mejor Comedia, y también reconocen a los actores por sus destacadas interpretaciones. Las series nominadas al Emmy 2023 fueron emitidas entre el 1 de junio de 2022 y el 31 de mayo de 2023. Obras como Merlina, Dahmer, Barry y Better Call Saul también forman parte de los programas que aspiran a llevarse a casa un premio.

En cuanto a los actores y actrices, hay nombres que se destacaron notablemente la temporada pasada, como Pedro Pascal, Jenna Ortega, Bill Hader, Brian Cox, Bella Ramsey, Aubrey Plaza y Jason Sudeikis, entre otros talentosos artistas. La competencia en sus respectivas categorías promete ser reñida, ya que cada uno ha dejado una huella imborrable en la pantalla chica.

La ceremonia principal de los Premios Emmy 2023 se llevará a cabo el próximo lunes 18 de septiembre en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos. Este evento reunirá a las estrellas más brillantes de la televisión, quienes sueñan con ser reconocidas en una noche única para la industria de Hollywood, gracias a La Academia de la Televisión.

1. Mejor serie dramática

Andor (Disney+)

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

House of the Dragon (HBO/Max)

The Last of Us (HBO/Max)

Succession (HBO/Max)

The White Lotus (HBO/Max)

Yellowjackets (Showtime)

2. Mejor actor de serie dramática

Jeff Bridges (The Old Man)

Brian Cox (Succession)

Kieran Culkin (Succession)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Jeremy Strong (Succession)

3. Mejor actriz de serie dramática

Sharon Horgan (Bad Sisters)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Elisabeth Moss (The Handmaid´s Tale)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (The Diplomat)

Sarah Snook (Succession)

4. Mejor actor secundario en serie dramática

F. Murray Abraham (The White Lotus)

Nicholas Braun (Succession)

Michael Imperioli (The White Lotus)

Theo James (The White Lotus)

Matthew Macfayden (Succession)

Alan Ruck (Succession)

Will Sharpe (The White Lotus)

Alexander Skarsgard (Succession)

5. Mejor actriz secundaria en serie dramática

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Elizabeth Debicki (The Crown)

Meghann Fahy (The White Lotus)

Sabrina Impacciatore (The White Lotus)

Aubrey Plaza (The White Lotus)

Rhean Seehorn (Better Call Saul)

J. Smith-Cameron (Succession)

Simona Tabasco (The White Lotus)

6. Mejor serie de comedia

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO/Max)

The Bear (FX)

Jury Duty (Freevee)

The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

Only Murders in the Building (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

Wednesday (Netflix)

7. Mejor actor de comedia

Bill Hader (Barry)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jason Segel (Shrinking)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Jeremy Allen White (The Bear)

8. Mejor actriz de comedia

Christina Applegate (Dead to Me)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Natasha Lyonne (Poker Face)

Jenna Ortega (Wednesday)

9. Mejor serie limitada o de antología

Beef (Netflix)

Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

Daisy Jones & the Six (Prime Video)

Fleishman Is in Trouble (FX)

Obi-Wan Kenobi (Disney+)

10. Mejor actor de serie limitada o película de televisión

Taron Egerton (Black Bird)

Kumail Nanjiani (Welcome to Chippendales)

Evan Peters (Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

Daniel Radcliffe (Weird: The Al Yankovic Story)

Michael Shannon (George & Tammy)

Steven Yeun (Beef)

11. Mejor actriz de serie limitada o película de televisión

Lizzy Caplan (Fleishman Is in Trouble)

Jessica Chastain (George & Tammy)

Dominique Fishback (Swarm)

Kathryn Hahn (Tiny Beautiful Things)

Riley Keough (Daisy Jones & the Six)

Ali Wong (Beef)

12. Mejor Reality Show

The Amazing Race (CBS)

RuPaul´s Drag Race (VH1)

Survivor (CBS)

Top Chef (Bravo)

The Voice (NBC)

13. Mejor Talk Show

The Daily Show With Trevor Noah (Comedy Central)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

Late Night With Seth Meyers (NBC)

The Late Show With Stephen Colbert (CBS)

The Problem With Jon Stewart (Apple TV+)

14. Mejor actor secundario de comedia

Anthony Carrigan (Barry)

Phil Dunster (Ted Lasso)

Brett Goldstein (Ted Lasso)

James Marsden (Jury Duty)

Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

Tyler James Williams (Abbot Elementary)

Henry Winkler (Barry)

15. Mejor actriz secundaria de comedia

Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

Ayo Edebiri (The Bear)

Janelle James (Abbott Elementary)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Juno Temple (Ted Lasso)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Jessica Williams (Shrinking)

16. Mejor actor secundario de serie limitada o película de televisión

Murray Barlett (Welcome to Chippendales)

Paul Walter Hauser (Black Bird)

Richard Jenkins (Dahmer)

Joseph Lee (Beef)

Ray Liotta (Black Bird)

Young Mazino (Beef)

Jesse Plemons (Love & Death)

17. Mejor actriz secundaria de serie limitada o película de televisión

Annaleigh Ashford (Welcome to Chippendales)

Maria Bello (Beef)

Claire Danes (Fleishman is in Trouble)

Juliette Lewis (Welcome to Chippendales)

Camila Morrone (Daisy Jones and the Six)

Niecy Nash-Betts (Dahmer)

Merritt Wever (Tiny Beautiful Things)