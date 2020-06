$!Ex Miss RD Universo Sal García estuvo varada en México

View this post on Instagram

Quiero aprovechar esta plataforma para agradecer públicamente al señor @gonzalo2020rd por apoyarme a retornar a mi país en estos momentos de crisis que estamos viviendo y lo que más deseamos es estar junto a nuestra familia. Después de declarar la pandemia estuve 2 meses varada en méxico y tocando muchísimas puertas para poder regresar al país, hasta que me puse en contacto directamente con el SR. Castillo, luego de solicitar su apoyo sólo me tarde 2 días para estar de nuevo en el país. GRACIA! • • • #salgarcia #dominicana #republicadominicana #gonzalocastillo #actriz #modelo