Ex procurador general, no exprocurador general, es la forma adecuada de referirse a alguien que ocupó ese cargo, como el pasado procurador general de la República Dominicana Jean Alain Rodríguez, enviado a prisión preventiva por supuestos actos de corrupción.

No obstante, en las noticias sobre el denominado caso Medusa se ven con frecuencia frases como «El Ministerio Público apresó al exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez», «La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional envió hoy a prisión preventiva por 18 meses al exprocurador general de la República» o «“A mí no me están juzgando por robo, sino por venganza”, aseguró el exprocurador general».

Si bien la Ortografía de la lengua española señala que la norma general es escribir el prefijo ex– unido a la palabra a la que se aplica (el expresidente, el exsenador, la exdiputada...), también explica que el prefijo irá separado si afecta a varias palabras que tienen un significado unitario, como ex teniente coronel, ex primera dama, ex procurador general.

Así, en los ejemplos citados lo más apropiado habría sido escribir «El Ministerio Público apresó al ex procurador general de la República Jean Alain Rodríguez», «La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional envió hoy a prisión preventiva por 18 meses al ex procurador general de la República» y «“A mí no me están juzgando por robo, sino por venganza”, aseguró el ex procurador general».

Caso distinto es cuando se emplea la forma abreviada exprocurador, en cuyo caso debe escribirse en una sola palabra: «Envían a prisión al exprocurador Jean Alain Rodríguez».