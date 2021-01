$!Fallece José Gil, el padre de Lizbeth Santos

La comunicadora y actriz criolla Lizbeth Santos reveló que su padre, José Gil, ha fallecido. “No me salen palabras de despedida papi...”, dijo Santos.

La presentadora de “La guerra de los sexos” indicó en su Story de Instagram que su progenitor no será velado por la pandemia.

Ella y su familia son nativos de San Francisco de Macorís. Lizbeth no ofreció mayores detalles.

“Porque sé que aunque tu cuerpo ya no resistió más y hoy decidió descansar, tú siempre estarás... SIEMPRE. Esta foto no es la mejor, más siempre fue mi favorita. Trato de recordarlo todo, y solo logro recordar risas...Te amo papi lindo, como siempre te ame, como te amo y como te amare hasta mi último aliento...”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram con una imagen junto a su padre.

Y agregó: “Estarás siempre conmigo porque vives en mí, te seguiré respirando, te seguiré riendo, porque mi risa es tuya. Te amo papi lindo”.

Lizbeth Santos constantemente compartía fotografías nuevas y antiguas junto a su padre y su nieto, Ricardo, en la que le demostraba cuanto lo amaba.

En el Día de los Padres del 2020, ella lo definió como su “Héroe sin capa”.

Ese que lleva siempre en su cara mi sonrisa favorita, ese que me cuenta las historias más fantásticas, ese que lo tuvo todo y ha sabido vivir sin nada... Ese que desde chiquitita y sin yo saber me estuvo preparando para mil batallas... Y también saber ganarlas!⁣ Ese que me ha enseñado que en la vida no hay mejores armas que el amor, la verdad, la libertad de ser y vivir cada día como si no existiera un mañana...”, fue el mensaje que le dedicó el año pasado.

Personalidades como Milagros Germán, Hony Estrella, Gabi Desangles, Albert Mensa, Pamela Sued, Alesandra Villegas, Evelyna Rodriguez, Roberto Cavada, entre otros, le enviaron mensajes de aliento a la comunicadora.