$!Fallece poeta Alexis Gómez Rosa tras sufrir derrame cerebral

Alexis Gómez Rosa era poeta, escritor y educador dominicano. Era licenciado en Letras por la State University of Nueva York (Saratoga Spring, 1989), con una maestría en Literatura Hispanoamericana de New York University.

Trabajó como profesor de lengua española en el sistema de educación pública de New York, y de cultura dominicana en The City University of New York (Hunter College.