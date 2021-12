$!Famosos con discapacidad que demostraron que los límites no existen

Como una forma de demostrar que no existen barreras y que si los talentos están no deben limitarse, presentamos diez famosos que triunfan a pesar del estigma social.

Es el fundador de Life Without Limbs, una organización para personas con discapacidades físicas.

Nació con glaucoma congénito que le dejó parcialmente ciego, algo que no le impidió tomar clases de piano a los seis años. Pero a los 12 años sufrió un golpe durante un partido de fútbol que le dejó completamente ciego. Dotado de un espíritu de superación innato decidió centrarse por completo en la música, concretamente en el canto. También estudió Derecho.

Este joven actor al que no conocemos por su interpretación de Dustin Henderson en la popular serie Stranger Things de Netflix, dio a conocer al mundo, a través de sus declaraciones a la revista People, que padecía de una displasia cleidocraneal.

Aunque al principio no fue fácil asumir su enfermedad (cayó en la depresión y el alcoholismo) en la última década no ha parado de trabajar y su fundación que ha recaudado ya 233 millones de dólares para la investigación contra el Parkinson.

Le dijeron que debía retirarse de los escenarios pero él no cejó en su empeño de ser actor.

Aunque nació con ceguera como consecuencia de un glaucoma congénito, dijo que no considera que tenga una “discapacidad”.

“Yo no tengo una discapacidad. Pienso que la sociedad tiene más discapacidades que yo, porque no entienden que solo porque tienes un impedimento, eso no evita que seas una persona”, les dijo Feliciano a los reporteros.

Jamie Brewer

Tiene síndrome de Down y es conocida a nivel mundial por tener un personaje protagonista en la popular serie de televión American Horror Story. Ha sido la primera mujer con condición de síndrome de Down en desfilar por la alfombra roja y es uno de los famosos con discapacidad que te sorprenderán.