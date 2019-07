Famosos en la cocina de MasterChef Celebrity en República Dominicana

El exitoso programa de televisión MasterChef presentará en septiembre otro de los formatos que han popularizado a nivel internacional, se trata de su edición de celebridades. En esta ocasión serán figuras conocidas por todos los dominicanos las que competirán por permanecer en la competencia bajo el escrutinio de los jueces y del público.

Fefita la Grande, Silvio Mora, Shadow Blow, Manny Cruz, Martha Heredia, Sergio Vargas y Diomarys La Mala deberán demostrar que su talento no es solo para la música. Mientras que de la televisión y la danza estarán compitiendo por el título de MasterChef Celebrity RD, Sabrina Gómez, Jochy Santos, Isaura Taveras, Yelitza Lora, Hony Estrella, Chiqui Haddad y el Dotol Nastra.

A muchas de estas figuras las imaginamos preparando sus platos favoritos en la intimidad de su hogar, sin embargo, aquí deberán correr la milla extra. Este es el caso de Diomarys La Mala, quien posee dos restaurantes, El Rincón De La Mala y 7 Caldos, en donde comparte su sazón. “Cuando me llamaron para entrar a MasterChef Celebrity no me lo esperaba. Yo cocino desde siempre, sobre todo porque el que vive fuera debe aprender para poder sobrevivir. A mí lo que me apasiona es la comida criolla. Soy una mujer que intenta en cada oportunidad restaurar nuestra identidad nacional. Si me ponen a cocinar “la bandera dominicana” no hay miedo, pero de ahí a otra cosa, hay problema”, confiesa Diomarys La Mala.

En cambio otros no tienen cara de que saben freír ni un huevo, por lo que habrá que sintonizar la nueva edición de este reality a través de Telesistema Canal 11 para saber de qué son capaces. Con ese temor llegó el cantante Manny Cruz. “Primero me puse nervioso porque casi nunca cocino (solo cuando vivía solo), pero sumamente emocionado de asumir el reto. Me preparé con la ayuda de Yeri que me puso todos los programas de cocina habidos y por haber”, adelantó Cruz.

El programa ya se grabó y próximamente revelarán la fecha de estreno. En esta ocasión se agrega un nuevo chef, se trata de Francis Pena, del restaurante El gallego, él sustituye a Saverio Stassi, quien por compromisos con la apertura de su nuevo restaurante no pudo participar de las grabaciones. Completan el panel de jueces Chef Tita y Leandro Díaz.

“Las celebridades se tuvieron que adaptar al esquema de Master Chef. En un principio pensaban que iba a ser una chercha, pero al final todos cocinaron de verdad. La competencia entre ellos es muy fuerte y descubrimos grandes cocineros”, así confirmó a DL Manuel F. Fraíz-Grijalba, Productor Ejecutivo.